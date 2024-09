Flavia Saraiva presenteia Katy Perry com collant que usou nas Olimpíadas

Medalhista de bronze por equipes nas Olimpíadas 2024, Flavia Saraiva teve um encontro com Katy Perry na Cidade do Rock nesta quarta-feira (18), no Rio. A ginasta surpreendeu a cantora ao dar de presente um dos collants que levou para a competição em Paris.



Fã da americana, Flavinha escolheu o modelo na cor azul, estampado com pedras douradas formando a palavra "Brasil". O look faz parte da coleção assinada por outra ginasta da equipe brasileira: Jade Barbosa. Katy ainda viu o álbum de fotos das atletas nos Jogos Olímpicos e agradeceu o presente.



Intérprete de "Firework", "I Kissed a Girl" e "California Gurls" encontrou com os fãs brasileiros na Cidade do Rock no final da tarde. O grupo ouviu com exclusividade o próximo disco da cantora com o título "143". O lançamento mundial do novo álbum está previsto para sexta-feira (20). No mesmo dia, ela se apresenta no Rock in Rio como a principal atração do Palco Mundo.



Mais cedo, Katy Perry fez uma participação no programa Estrela da Casa, na Globo. A cantora pediu aos confinados para cantarem uma música, e o grupo cantou um trecho de "Teenage Dream". Na sequência, Unna X, MC Mayarah, Thália e Gael soltaram as vozes em outras canções.