Flay dá festão de aniversário e é pedida em casamento pelo namorado

A ex-sister comandou o palco de seu aniversário de 27 anos com direito a muito funk e animação. Em determinado momento, Pedro Maia subiu ao palco durante a apresentação, tirou uma aliança do bolso, se ajoelhou e fez o pedido.

View this post on Instagram

A cantora assumiu publicamente o namoro com o modelo Pedro Maia Leonel, 22, em janeiro. Ele faz parte do casting da agência Ford Models. A cantora publicou um vídeo beijando o rapaz em seu Tik Tok.





No vídeo, Flay brincava com um meme e apontava que, ao contrário de querer "um velho bem rico que me banque e me dê tudo", preferia "um novinho que me dê amor". Nesse momento, Pedro Maia aparecia. O modelo já desfilou na São Paulo Fashion Week e para marcas como Dolce e Gabbana, Amir Slama e Osklen.





O casal "Flayedro", apelido dado pela ex-BBB em um tuíte com a junção de ambos os nomes, já existia desde outubro de 2020, mas os dois decidiram esperar para tornar público o namoro. "Nós não aguentamos mais esconder" respondeu Flay a uma fã em seu Twitter.