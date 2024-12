Gal Costa canta 'Vingança' à capela em vídeo inédito divulgado por produtor

"Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar", canta Gal Costa à capela, em um vídeo inédito publicado nesta quinta-feira (12) pelo produtor Marcus Preto em seu Instagram.



Os versos de "Vingança", um dos principais clássicos de Lupicínio Rodrigues, foram entoados pela baiana durante as sessões do álbum "A Pele do Futuro" e a música integraria um álbum ao vivo com o repertório do compositor gaúcho.

O projeto nunca foi finalizado, com a morte de Gal em novembro de 2022.



"Em uma pegada totalmente rock'n'roll", escreveu Preto na postagem a respeito do projeto. "'Vingança' tinha sido apresentada naquele espetáculo, uns dois ou três anos antes, e era o clímax do roteiro." Ele também afirmou que não há outros registros das gravações além deste vídeo.