Galvão Bueno narra jogo de videogame a pedido dos netos

Os avós estão sempre dispostos a fazer as vontades dos netos e com o narrador esportivo Galvão Bueno Galvão Bueno, 71, não é diferente. Ele compartilhou neste sábado (13) um vídeo nas redes sociais de um momento fofo com os netos.



No vídeo, Galvão aparece cercado pelos netos e narrando uma partida de futebol no videogame a pedido deles. "Vamos lá vovô, narra ai", disse o menino. Ele atendeu na hora ao pedido das crianças.





"Quando os netos pedem, a gente narra até videogame! É bom demais ser avô!", escreveu Galvão Bueno na rede social. Ele tem sete netos e costuma publicar fotos com eles no Instagram sempre dizendo que é "bom demais ser avô".





Famosos e anônimos elogiaram o narrador esportivo e comentaram que gostariam de ter um avô como ele. "Que maneiro", comentou Denis DJ, que publicou emojis de risos e um coração.

Uma internauta comentou que é lindo imaginar a lembrança afetiva poderosa que os netos do narrador esportivo vão guardar. "Que fofo, Galvão. Quando eles ficarem adultos com certeza vão fazer a festa lembrando disso."





Outro destacou o privilégio que os netos de Galvão tem de ter um jogo de videogame narrado por ele. "Galvão Bueno você é um mito, o maior de todos os tempos, que Deus te conserve por muito tempo, e ano que vem pode ter certeza você vai gritar é hexa, é hexa, Brasil."





Assista: