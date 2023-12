Gil Brother Away morre aos 66 anos; humorista enfrentava cânceres após AVC

Gil Brother estava lidando com cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) há seis meses. Conforme o sobrinho, o humorista morreu na noite de domingo, às 22h. Os familiares foram informados nesta segunda (4) e aguardam liberação do corpo para o velório.

O ex-humorista da MTV Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away , morreu no domingo (3), aos 66 anos. William Passos, sobrinho do humorista, confirmou a informação para a Splash da UOL.

O humorista Gil Brother Away, 65, conhecido por ter sido integrante do programa "Hermes e Renato", segue internado após ter sofrido um AVC, no dia 23 de maio.

Gil Brother enfrentou 2 cânceres, AVC e tentativa de golpe antes de morrer





Há seis meses, Willian Passos foi chamado pelos vizinhos de Away em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob o alerta que o tio aparentava estar meio desorientado -até andando nu pela casa.

Ao chegar na residência, o sobrinho do artista o encontrou caído no chão. "Ele tinha batido com a cabeça e corremos com ele pra UPA. Chegando lá, ele já ficou internado, fizeram o laudo, que confirmou que bateu com a cabeça e havia sofrido um AVC. Aí começamos essa luta com ele", conta.





Assim, o humorista ficou internado por três meses seguido no HCC (Hospital Clínico de Correias) e acabou perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo como consequência da doença.

"Infelizmente, o lado esquerdo dele paralisou", disse Passos.





Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé, para contar com apoio nas tarefas do dia a dia. Porém, cerca de 20 dias depois, o humorista voltou a ficar hospitalizado após a descoberta de uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instala nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.





"O médico viu que a próstata dele tava muito alta e pediu um exame. Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé e ele falou: 'Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga'. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento", declara.

O artista chegou a ser internado em razão de novo quadro de pneumonia, mas ganhou alta e estava na casa do sobrinho aguardando o fim de todo o tratamento para iniciar os cuidados dos cânceres.





"O médico falou: 'Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando", detalhou Willian.