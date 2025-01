Gil do Vigor comenta sobre caso com Lucas no BBB

Gil do Vigor, 33, relembrou o affair vivido com Lucas Penteado, 28, nos primeiros dias do BBB 21.



Vigor disse que começou se apaixonar pelo ator durante o confinamento no reality. "Nos demos muito bem e fui me encantando com ele. Estava me apaixonado", declarou em entrevista ao "BBB: O Documentário -Mais que uma espiada".

O economista também negou que Penteado tenha se aproximado dele como uma estratégia de jogo. "As pessoas diziam que era estratégia de jogo dele. Duas pessoas se amarem não é motivo de questionamento. Por que as pessoas questionaram só o nosso beijo e não os outros", questionou.



Gil refletiu sobre o peso do preconceito que Lucas sofreu por ser bissexual. "A decisão dele de sair [do programa] foi por conta da homofobia que ele sofreu, a bifobia [...] Era óbvio, ele disse que na comunidade dele ninguém o aceitaria e ele não poderia voltar. O Brasil, infelizmente, ainda é assim. Ele estava com medo porque era muita pressão".



"Me dói muito porque ele era meu parceiro. Poderíamos ter ido à final juntos, ter vivido um romance. Aquilo me machucou", disse Gil sobre envolvimento com Lucas no BBB 21.



Gil do Vigor e Lucas Penteado protagonizaram beijão no BBB 21. A cena repercutiu nas redes sociais e dentro do confinamento, mas no mesmo dia o ator desistiu do jogo. Fora do programa, os dois não deram continuidade ao affair.