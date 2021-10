Gil do Vigor diz que faturou R$ 15 milhões após fim do BBB 21

O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários.

"Já faturei R$ 15 milhões", disse em entrevista a Forbes. O programa acabou há cerca de seis meses e desde então, Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.

O economista, que agora mora nos Estados Unidos para realizar seu PhD, também fala sobre finanças em um quadro no programa Mais Você (Globo). No programa ele também conta suas experiências nos Estados Unidos, e em seu Instagram compartilha seu dia a dia no projeto "O Brasil tá Lascado".





Recentemente, ele foi convidado para a première mundial de "Os Eternos", novo longa da Marvel, que estreia dia 5 de novembro. Ele estará no red carpet em Hollywood na próxima segunda-feira (18), ao lado de estrelas, como Angelina Jolie, Salma Hayek e Richard Madden.

"O vigor é grande, meu povo! E eu estou aqui emocionado pela oportunidade de viver esse momento, que para mim significa muito. É o nosso país ocupando estes espaços, somos nós brasileiros chegando longe e brilhando no mundo todo. É especial ver a potência e o impacto da cultura em todos nós. Viva a arte! Jamais a censura!", disse na ocasião.