Gilberto Gil: 80 anos e canções mais tocadas

Gilberto Gil é um dos grandes ícones da MPB (Música Popular Brasileira) e faz 80 anos neste domingo (26). Cantor, compositor e instrumentista, é autor de sucessos e hits consagrados. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou estudo com informações e curiosidades sobre a sua obra, que tem contribuído para importantes movimentos culturais no país por décadas.

Um dos levantamentos tratou das músicas de Gil mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública. O hit do artista mais tocado no período foi “Vamos fugir (give me your love)”. Destacaram-se ainda “Aquele abraço”, “A novidade”, “Não chore mais” e “Palco” nas outras posições do top cinco.

Entre as músicas mais gravadas, “Lamento sertanejo” tem sido a mais escolhida ultimamente e ficou na liderança do ranking. Na sequência, "Aquele abraço", "Palco", "Expresso 2222" e "Vamos fugir (give me your love)" ficaram entre as cinco primeiras colocadas.





Outra curiosidade foram as palavras que mais se repetiram em títulos de músicas de autoria de Gil. O título de uma canção é o resumo sobre o que ela apresentará aos ouvintes e, no caso do cantor, a palavra “amor” foi a que mais apareceu, com um total de 18 repetições entre todas as suas músicas. Logo depois, ficou a palavra "filme", com 13 repetições, seguida por "dia" e "samba", as duas com um total de nove vezes e "sol", com oito.





O artista conta com 784 músicas e 2.529 gravações no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, mais de 70% dos seus rendimentos foram provenientes dos segmentos de TVs, Rádio e Shows.

