Tiktoker desaparecido desde 15 de novembro é encontrado morto aos 31 anos

O tiktoker e rapper Jiare Schneider, de 31 anos, foi encontrado morto em Jonesboro, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (26).





Familiares e amigos encontraram o corpo em uma região de floresta. "Nessa manhã, um grupo nosso se reuniu, viemos para cá, fomos para a floresta... e lá estava ele", disse um amigo da família ao canal FOX 5 Atlanta. Eles usaram a localização do celular de Schneider para chegar até o local.





O corpo de Schneider estava dentro de um carro que ele teria emprestado de um amigo. A suspeita é que ele estava em alta velocidade e se acidentou. "A investigação preliminar sugere que o vídeo viajou para oeste pela Brown Road, passou pela vegetação rasteira e bateu numa árvore aos fundos de uma propriedade", informou a polícia ao Atlanta News First.





Jiare estava desaparecido desde o dia 15 de novembro, o que chamou atenção de pessoas próximas. "Quando ele desapareceu, nós sabíamos que tinha algo de errado", relatou o amigo da família.





Schneider tentou uma carreira no rap e já havia lançado algumas músicas. Nas redes sociais, ele era conhecido como @Big_Homie_TooTall, e somava milhares de visualizações em seus vídeos no TikTok.





O tiktoker deixa um filho pequeno. A falta de contato com a criança, que tem a síndrome de DiGeorge, também alertou a família sobre o desaparecimento. "Ele não ligou para o filho, e isso não se parece com a atitude dele", disse a irmã do rapaz, Jasnique Oliver.





"O filho dele, é tudo o que conseguimos pensar... o filho dele", disseram amigos de Schneider