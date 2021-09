Giovanna Lancellotti assume namoro com ex de Anitta

Giovanna Lancellotti, 28, assumiu nesta terça-feira (31) o namoro com Gabriel David, ex de Anitta. No Instagram, ela publicou uma série de fotos ao lado do novo namorado. O casal está em viagem pelo Egito.

Na legenda, a atriz fez uma declaração para Gabriel David. "Devagarinho chegou, conquistou e fez morada. Com a sinceridade de ser. Sem jogo nem charada. Deixei fluir...Que acerto!! Eu nem sabia que era tão bom amar assim. Foi o presente. Que a lua trouxe pra mim. Eu te amo."



"E não é que agora tudo faz mais sentido. Te amo", respondeu ele nos comentários. Gabriel David namorou Anitta em 2020, os dois chegaram a ficar isolados na casa dele em Angra dos Reis, no início da pandemia do novo coronavírus.

