Gisele Bündchen vira melhor amiga de Shakira e quer que cantora batize seu bebê, diz site

Gisele Bündchen, 44, e Shakira, 47, são as duas novas "BFFs" (melhores amigas). Desde que a cantora se mudou para os EUA, as duas vêm se aproximando e viraram confidentes fiéis, segundo o site americano Radar.





De acordo com a publicação, Gisele quer que Shakira seja madrinha de seu bebê. A top está grávida do terceiro filho, que deve vir ao mundo nas próximas semanas.





Shakira se divorciou de Gerard Piqué em junho de 2022, em meio a um escândalo de traição por parte do jogador. Após o fim do casamento, deixou a Espanha e se mudou com os filhos para Miami, onde conheceu Gisele. Em outubro do mesmo ano, Gisele terminou o casamento com Tom Brady.





Ambas têm filhos na mesma faixa etária. Gisele é mãe de Benjamin, 14, e Vivian, 12, e Shakira é mãe de Milan, 11, e Sasha, 9.





Segundo uma fonte consultada pela publicação, as duas se apoiaram durante os processos dolorosos das separações e, desde então, não se desgrudaram.





Elas se falam o tempo todo, mesmo quando estão em viagens internacionais. Gisele não tem muitas amigas e é um tanto fechada a conhecer pessoas novas, acrescenta a fonte.