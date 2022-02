Golpista do Tinder assina contrato com agente de Hollywood após documentário

eSimon Leviev, 31, que ganhou notoriedade com o documentário "O Golpista do Tinder" (Netflix), assinou contrato com uma agente de talentos de Hollywood. O israelense, que supostamente enganou diversas mulheres para que elas lhe dessem dinheiro, é o tal golpista a que o título do filme se refere.

De acordo com o site TMZ, ele será representado por Gina Rodriguez, que administra a carreira de diversas estrelas de reality shows em Los Angeles. Entre suas agenciadas estão a Mama June, de "Here Comes Honey Boo Boo", que fez sucesso em vários países, incluindo o Brasil.

Entre as possibilidades vislumbradas para Leviev, cujo nome verdadeiro é Shimon Hayut, estão escrever um livro, apresentar um podcast sobre relacionamentos e estrelar um programa de namoro com mulheres competindo para ficar com ele. A ideia é aproveitar ao máximo a fama conquistada, mesmo que ela não seja exatamente positiva.





No documentário da Netflix, lançado no dia 2 de fevereiro, Leviev é acusado de enganar mulheres que conhecia por meio do aplicativo de relacionamentos Tinder. As lesadas contam que ele fingia ser herdeiro de um dono de minas de diamantes e esbanjava riqueza, mas depois pedia dinheiro para fugir de supostos inimigos que o estavam perseguindo após ter as contas bloqueadas.





Em 2019, Hayut passou nove meses preso em Israel por ter enganado mulheres, que deram dinheiro a ele após terem acreditado que ele corria perigo. Antes, ele também havia sido preso na Finlândia pelo mesmo motivo, além de ter sido detido na Grécia com passaporte falso.

"O Golpista do Tinder" está no topo da produções mais vistas da Netflix há duas semanas. A plataforma revelou à Variety que já trabalha para adaptar o documentário para um longa-metragem.