'Golpista do Tinder', Simon Leviev é vítima de golpe em rede social

Simon Leviev, conhecido pelo documentário "O Golpista do Tinder" (Netflix), foi alvo de um golpe através de seu perfil no Instagram nos últimos dias. Segundo fontes ouvidas pelo portal norte-americano TMZ, Leviev foi contatado na quinta-feira (24) por uma mulher dentro da rede social, que supostamente o ajudaria a tornar sua conta verificada no Instagram.

A ação ocorreria por meio do namorado da mulher, que segundo ela trabalhava na empresa Meta, de Mark Zuckerberg. Leviev chegou a fazer uma ligação por vídeo para o homem que o ajudaria, e este apareceu com um cenário que recriava o ambiente da empresa Meta e seus funcionários, andando por trás dele.

Para conseguir a verificação e excluir todas as contas falsas do israelense que existiam na plataforma, o homem pediu um pagamento de US$ 6.664, que seria feito por meio de duas transações do PayPal.





A gerente de Leviev, Gina Rodriguez, considerou o pagamento suspeito e entrou em contato com um funcionário real da empresa Meta, que explicou que as verificações de contas no Instagram não são cobradas. No entanto, logo após o golpe, os acusados apagaram suas contas na rede social, ficando com o dinheiro recebido por Leviev.





O "Golpista do Tinder" acabou por conseguir a verificação de sua conta por outros meios, após sua gerente entrar em contato com a Meta.

No documentário da Netflix, lançado no dia 2 de fevereiro, Leviev é acusado de enganar mulheres que conhecia por meio do aplicativo de relacionamentos Tinder. As lesadas contam que ele fingia ser herdeiro de um dono de minas de diamantes e esbanjava riqueza, mas depois pedia dinheiro para fugir de supostos inimigos que o estavam perseguindo após ter as contas bloqueadas.





Nesta quarta-feira (2), Leviev publicou uma foto em seu Instagram dizendo que em breve revelará seu lado da história por completo. "Vocês não têm ideia do que está vindo...", escreveu.