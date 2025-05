Governo do Paraná publica meme com Lady Gaga visitando ponte de Guaratuba

O Governo do Paraná usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para publicar um meme com Lady Gaga “visitando” as obras da nova ponte de Guaratuba, no litoral do estado. A publicação, em tom bem-humorado, faz referência à vinda da cantora ao Brasil para um show marcado neste fim de semana.





“Lady Gaga na ponte de Guaratuba?! Sim, ela mesma! A diva pop internacional está no Brasil para seu show e aproveitou a passagem pelo Paraná para conferir de perto as obras da nova ponte de Guaratuba, um dos maiores marcos de infraestrutura do estado!”, diz a postagem, que ainda brinca com uma suposta fala da artista: “This bridge is giving Just Dance energy!” ou "Essa ponte tem a energia de Just Dance!".

O post, no entanto, teve reações diversas entre os internautas. Alguns se divertiram, outros ironizaram a brincadeira. “Vocês não estão com medo da visita dela não??", escreveu um internauta. “É o mesmo que dizer que o capeta visitou a obra! Faça-me o favor!”, criticou outro. Mas houve também quem entrasse na brincadeira. “A mana ainda se vestiu pra ser humilde com os funcionários do DER [Departamento de Estradas de Rodagem.”





Lady Gaga se apresenta neste sábado (3), a partir das 21h30, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um show gratuito que deve atrair centenas de milhares de fãs.