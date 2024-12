Gugu Liberato deixou patrimônio de R$ 1,4 bilhão

No último final de semana, a família de Gugu anunciou que entrou em acordo sobre a divisão dos bens do apresentador.







Herança é avaliada em R$ 1,4 bilhão

Confira alguns dos bens deixados pelo apresentador:

Casa no Guarujá, no litoral de São Paulo: a residência possui quatro suítes, e é avaliada em R$ 7 milhões.



Casa em Orlando, nos Estados Unidos: a mansão possui cinco suítes, um amplo jardim e piscina. Ela é avaliada em R$ 6,7 milhões.

Mansão em São Paulo: a casa fica em Alphaville, condomínio fechado nos arredores de São Paulo. Com fachada inspirada na Casa Branca, o imóvel é avaliado em R$ 15 milhões e foi deixado para Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu.



Estúdios de TV: O complexo está localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados, avaliado em cerca de R$ 60 milhões.

Aplicações em bancos: os investimentos do apresentador somam mais de R$ 190 milhões.



Sociedade em empresas: o valor dos negócios com postos de gasolinas, loteamento e lojas de conveniência nunca foi divulgado. No entanto, segundo o Estadão, a estimativa é que ultrapasse as centenas de milhões de reais.

COMO FICOU A DIVISÃO



Com a desistência de Rose Miriam de disputar judicialmente a herança, a divisão foi feita conforme o desejado pelo apresentador. Rose abriu mão da ação judicial em agosto deste ano.

Gugu deixou 75% do seu patrimônio para os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Cada um recebeu 25%.



Os demais 25% foram deixados para cinco sobrinhos. Cada um recebeu 5%.

João Augusto, Marina e Sofia depositaram parte de sua herança em um fundo de investimento. Este fundo gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta de Rose.



Rose Miriam também ficou com a casa em Alphaville. "Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville", escreveu ela num comentário no Instagram.



Os valores não foram revelados, mas Rose disse estar satisfeita. "Tô muito feliz. Tô muito bem financeiramente. Segura. Materialmente falando, vou envelhecer dignamente", comentou em entrevista ao Fantástico.





Além de Rose, João Augusto Liberato também falou ao Fantástico sobre o fim da disputa pela herança do pai. "Foram cinco anos difíceis, fiquei muito surpreso e não tinha ideia do que aquilo ia se transformar. Achei que seria tudo tranquilo e a gente faria a divisão tranquilo, conversando como uma família."