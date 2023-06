Gustavo Mioto afirma que ele e Ana Castela não querem rotular relação

O sertanejo Gustavo Mioto diz que ele e a cantora Ana Castela não querem rotular a relação, que já dura sete meses. A declaração foi dada ao colunista Léo Dias.





"Incomoda que tudo precisa ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser, se estamos a fim, se queremos ou não", afirmou ele.

Publicidade

Publicidade





Segundo o novo casal, o primeiro beijo aconteceu em novembro do ano passado. Gustavo disse que pediu o telefone de Ana depois de ela participar da temporada do TVZ apresentada por ele no Multishow. Na ocasião, a cantora chegou a passar uma cantada no sertanejo: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.





"No programa, percebi umas brincadeiras diferentes. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado", afirmou Gustavo.

Publicidade





Agora, os dois têm tentado conciliar a intensa agenda de shows de um modo que consigam se ver. Na semana passada, eles se apresentaram em Portugal.





Veja alguns momentos da participação de Ana Castela no TVZ com Gustavo Mioto: