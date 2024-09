Gusttavo Lima virou a noite em show no interior de SP e foi ao Rock in Rio antes de ter prisão decretada

O cantor cantor Gusttavo Lima, 35, dividiu com seus 45,1 milhões de seguidores momentos da sua apresentação em Jaguariúna, no interior de São Paulo, no fim de semana. As fotos foram publicadas horas antes de ele ter a prisão preventiva decretada pela Justiça na tarde desta segunda-feira (23) .





A apresentação no sábado (21), no Jaguariúna Rodeo Festival, foi a antepenúltima de setembro, com outras duas previstas para o Pará, em Marabá (no dia 27) e Parauapebas (28). Na ocasião, o Embaixador, como Lima é conhecido, virou a madrugada e ofereceu churrasco ao público para o café da manhã, fez dueto com Zezé Di Camargo e até atacou de DJ.

