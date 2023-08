Hospital divulga boletim médico sobre internação de Faustão; veja nota

O Hospital Albert Einstein divulgou na tarde desta quinta-feira (17) um boletim médico para detalhar os motivos da internação do apresentador Fausto Silva. Segundo o documento enviado à Folha de S.Paulo, Faustão está bem e seu quadro é estável, mas ainda sem uma previsão de alta. Ele está internado desde o último dia 5.





"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", diz a nota assinada por Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares do local.

Fora da televisão desde que deixou a Band oficialmente em junho, o comunicador também se queixou de problemas urinários. Ele teve o mesmo problema em 2021, pouco antes de deixar a Globo após naquele ano.





A informação da internação foi confirmada à Folha de S.Paulo por Luciana Cardoso, esposa de Faustão, que não detalhou em contato com a reportagem como estava a saúde do ex-comandante do Faustão na Band na ocasião.





Nos próximos dias, a Band vai levar ao ar a última edição inédita do Faustão na Band, que contará com a participação de toda a família. Lara Silva, única filha mulher do apresentador, se apresentará como cantora.

Rodrigo e João Guilherme também participaram. Anne Lottermann, ex-Globo e parceira de Faustão na emissora paulista, também estará no palco.