Murilo Becker diz que ex não permite contato com os filhos desde agosto

O ex-jogador de basquete Murilo Becker declarou que a influenciadora digital Patrícia Pontes, ex-mulher do atleta, não permite que ele tenha contato com os quatro filhos do antigo casal.

Segundo Murilo, Patrícia não deixa que ele veja, tenha notícias ou fale com as crianças desde 8 de agosto.

"Já tentei de todas as formas conseguir vê-los, e tenho em mãos uma decisão judicial que determina que a genitora é obrigada a permitir que eu possa visitar meus filhos. Inclusive, o juiz determinou que as crianças passariam o Natal comigo, e tudo foi combinado com a genitora, que deu sua palavra que traria as crianças até a mim", disse o ex-atleta em post no Instagram.

"Preparei a ceia de Natal, comprei os presentes das crianças e quando eu as esperava, a mãe dos meus filhos fugiu com eles para outra cidade, e nem ficou com a família dela, e sim atrás de seguidores, me impedindo mais uma vez de poder vê-los. Mais uma vez enganação e mentiras, pois é dessa forma que ela age. Meus filhos estão sendo induzidos a romper e destruir o vínculo que possuem comigo, sendo impedidos de poder conversar e de ver o pai", acrescentou.



"Tudo o que eu queria estar poder vê-los e, no mínimo, ter a certeza de que estão bem. Leonardo, Gabriel, Rafaela e Maya, eu continuarei lutando por vocês enquanto eu existir, até meu último suspiro. Em breve, espero dar um abraço em cada um de vocês para tentar suprir os cinco meses que estou sendo proibido de vê-los. Neste Natal, fomos impedidos de estarmos juntos, mas a luta não acabou. Alienação Parental é crime e não vou mais me calar.".



Agressão

Murilo também classificou como "inverdades, difamações e calúnias" as declarações de Patrícia contra o ex-jogador. Em agosto, a influenciadora revelou ter sido agredida pelo ex-atleta no Dia dos Pais deste ano. A agressão ocorreu em São José dos Campos, interior de São Paulo, e foi registrada na Delegacia da Mulher da cidade.



"Por muito tempo me calei perante as inúmeras inverdades, difamações e calúnias que a mãe dos meus filhos vem proferindo contra mim. Preferi me calar, pois a verdade tem sido comprovada na Justiça, assim como as inúmeras mentiras relatadas estão sendo descobertas nesta tentativa incansável de tentar me prejudicar a qualquer custo e se promover nas redes sociais. Está sendo comprovado que jamais houve agressão e que todo o acontecido foi provocado por quem se intitula como 'vítima', enganando milhares de seguidores", escreveu Murilo.



"Continuo sempre dizendo a todos vocês: não acreditem em tudo que falam, principalmente quando se trata de uma pessoa que já vem praticando os mesmos atos em todos os relacionamentos. Se por um segundo tiverem dúvidas, observem o seu passado. Quando a conheci, criei sua primogênita como se fosse minha filha, isto porque esta não tinha vínculo algum com seu pai biológico, pois era proibida pela mãe de ter este contato. O pai biológico desistiu de ter contato com sua filha e adivinhem o motivo: difamações, xingamentos, mentiras e invenções por parte da genitora. Estou sendo vítima do mesmo crime: alienação parental", declarou o ex-jogador.



Patrícia rebateu as declarações do ex-marido em vídeos publicados nos stories do Instagram. "Estou me defendendo na Justiça. Até é estranho ele falar dos processos, está perdendo tudo, mas tudo bem. Depois, quando eu ganhar, eu realmente venho e falo. Sobre tudo isso, a única coisa que fico muito feliz é que ele resolveu pagar minha pensão hoje. Fez o Natal de tanta gente feliz, só esqueceu que os filhos também comem", disse a influenciadora.



"Eu me calei, porque tenho tanta coisa para falar. Não vou falar mais nada, não tenho porquê difamá-lo. Tudo vai ser justiça e só peço para que ele não quebre a protetiva, como ele quebrou sexta-feira, tentando contato comigo. Não quero contato, não vou dar espaço. Desde quando aconteceu, ele só não viu as crianças porque ele não tem quem venha buscar. Perto de mim ele não chega nunca mais", finalizou Patrícia.