Influencers usam discurso religioso para fazer apologia à 'cura gay'

"Jesus me curou, ele pode fazer o mesmo por você", diz o influencer cearense Carlos Emanuell, 20, num vídeo publicado em seu perfil no TikTok, onde tem 4,3 milhões de seguidores. A "doença" do jovem seria a transgeneridade. Até abril de 2023, Carlos era Catty.



Naquele mês, ele –já famoso pela produção de memes– anunciou a retirada da prótese mamária, a nova retificação do nome e a conversão à religião evangélica. Depois, começou a divulgar conteúdos sobre seu processo.

Carlos relatou ter recebido um chamado para viver conforme a vontade divina. "Deus falou comigo e perguntou quando eu voltaria para Ele", disse, em uma das gravações. "Eu não nasci um homossexual ou uma mulher trans, eu escolhi ser e viver naquela ignorância", continuou.



Vários comentários foram escritos em apoio a tal discurso. Outros tantos publicados em deboche ao que chamaram de promoção à "cura gay", jargão mais conhecido para se referir a um suposto tratamento cujo objetivo é converter pessoas LGBTQIA+ à heteronormatividade.

Algumas instituições e grupos de apoio argumentam que a liberdade religiosa lhes dá o direito de ajudar aqueles que querem mudar sua identidade ou orientação sexual. Para isso, utilizam técnicas de condicionamento e repressão, terapias de aversão química, elétrica e até exorcismo.



O método é proibido no Brasil desde 1999, por ordem do Conselho Federal de Psicologia. Em 2017, porém, a Justiça Federal do Distrito Federal concedeu uma liminar permitindo a psicólogos tratar pessoas LGBTQIA+ como doentes.

A decisão atendia a um pedido de profissionais cristãos que se aproveitaram de uma brecha deixada pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Mesmo após ter despatologizado a homossexualidade, em 1990, a entidade deixou em aberto a possibilidade de pessoas desconfortáveis com sua identidade procurarem tratamento.



Em 2019, a recomendação foi revogada. Naquele mesmo ano, a ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Carmen Lúcia suspendeu os efeitos da liminar do DF. Hoje, há na Câmara dos Deputados um projeto de lei (PL 5034/2023) visando equiparar terapias de conversão à tortura, crime inalienável com pena de até oito anos.

