Influenciadora Clara Maia salva vida de filho recém-nascido com manobra de Heimlich

A influenciadora Clara Maia compartilhou nas redes sociais a gravação do momento em que salvou a vida de seu filho recém-nascido. O bebê se engasgou após beber o leite materno e ela fez a manobra de Heimlich.



"Todos deveriam saber a manobra. Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de uma da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio para fazer o que precisava ser feito, fiquei focada nele já que eu sabia o que tava fazendo e não podia parar até ele respirar", escreveu. "Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade."

A técnica para desengasgo consiste em abrir com a boca da criança, a posicionar de bruços nos braços de um adulto e pressionar cinco vezes no meio das costas da criança até que o alimento ou o objeto seja expelido.



José é gêmeo de João e nasceu em 17 de abril, fruto do relacionamento da influenciadora com André Coelho. O casal participou do reality show Power Couple em 2019 e se conheceu no programa De Férias com o Ex Brasil.