Irmãs de Tiago Abravanel dizem que BBB aproximou família

Ligia e Vivian Abravanel, irmãs de Tiago Abravanel, disseram que por causa do Big Brother Brasil 22 a família está mais unida e elas têm conversado com as tias praticamente todos os dias no grupo do WhatsApp. "A gente vai, inclusive, se encontrar neste fim de semana", acrescentou Lígia ao lado da irmã ao responder a pergunta de uma seguidora no Instagram sobre o assunto.

Na madrugada de terça (1º), o ator e cantor surpreendeu o público ao afirmar que não é próximo do avô Silvio Santos nem das tias, filhas do empresário.

Ao responder outra pergunta de um seguidor se eles não se dão bem com o resto da família, Ligia negou. "A gente se dá super bem com todo o munda da família. O que o Tiago disse que vocês não entenderam é que a gente não é tão próximo como todo mundo imagina. Quando a gente se encontra, é sempre muito legal", afirmou.



Também indagada sobre o assunto, mãe de Tiago afirmou que existe "uma grande diferença entre não se dar bem e não estar próximo". "Eu acho que vocês não entenderam muito bem", disse Cintia, que é a filha mais velha de Silvio Santos, fruto do primeiro casamento do apresentador com Maria Aparecida Vieira Abravanel, que morreu quando ela tinha 14 anos.



Em outra publicação da filha Vivian, Cintia respondeu ao questionamento de um internauta que perguntou o motivo de Tiago usar o sobrenome do avô, já que não é próximo dele. Cintia escreveu que após a morte da mãe foi morar com a avó e sempre foi mais próxima de sua família materna. "Isso não quer dizer que não tivemos um bom relacionamento com o meu pai, com a Íris e com as minhas irmãs."

Ela acrescentou que ela e as cinco irmãs adoram estar juntas, mas nem sempre isso é possível, porque cada uma tem uma vida diferente e todas trabalham bastante. "Assim como meus filhos que já são adultos e também já constituíram as suas famílias", disse.



"Só isso. Simples assim. Agradeço a oportunidade e espero ter respondido sua curiosidade e os seus pré julgamentos", concluiu.