Ivete Sangalo chora e cogita despedida de bloco de Carnaval

Em lágrimas, Ivete Sangalo fez um desabafo em cima do trio elétrico e disse que considera uma despedida do bloco de Carnaval do qual participa há anos no circuito Barra-Ondina, em Salvador. Após incidentes durante o bloco Coruja nesta segunda (12), ela se emocionou ao falar sobre os acontecimentos com os fãs.



"Isso está enchendo meu coração de angústia", falou. "Será que hoje não é nossa despedida do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso?"

A fala de Ivete aconteceu depois de um tubo de gás carbônico explodir e deixar duas pessoas feridas em cima do trio da cantora. Em outro momento do desfile, a cantora precisou interromper o show para evitar que o trio, que estava inclinado, tombasse. Os convidados que estavam em cima do veículo foram orientados a ir para o outro lado, para contrabalançar o peso.



"Eu não sou uma cantora que sobe no trio e que se f*da todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem", desabafou Ivete. "Ontem, a gente saiu e foi tudo bem, porque não aconteceram coisas. Hoje, aconteceram coisas."



Ela também lamentou problemas técnicos que aconteceram nos dias anteriores, incluindo um atraso de horas. "No primeiro dia do nosso Carnaval, atrasou. Manobra dali, manobra daqui. O cavalinho do nosso carro de apoio destravou. Se eu pudesse, eu descia carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Tive que obedecer às regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse", explicou.