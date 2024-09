Jade Barbosa se casa com Leandro Ferlini; Flavinha rouba cena no buquê

A ginasta Jade Barbosa se casou neste sábado (28) com Leandro Ferlini. A cerimônia aconteceu em São Paulo e contou com a presença de atletas como Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que foram medalhistas olímpicas ao lado de Barbosa nas Olimpíadas de Paris.



O casal está junto há mais de cinco anos. A história de amor começou, de acordo com postagens da ginasta nas redes sociais, no Carnaval de 2019.

A cerimônia foi realizada em um apartamento, que foi todo decorado para o evento com flores em tons de amarelo e roxo. No Instagram, Jade compartilhou vídeos de seu vestido, que tinha flores brancas nas costas, e da produção completa, incluindo joias, cabelo e maquiagem.



Há um registro de trechos dos votos do casal. "A gente tem uma história muito linda de cinco anos. E eu estou muito animado para continuar e construir essa família. Meu futuro com você vai ser muito lindo", disse Ferlini.

"Obrigada por ser meu companheiro, porque eu sei que, no final dessa vida, o que a gente vai ter é exatamente isso: nossa companhia. Eu te amo imensamente com tudo que eu tenho. E eu amo a sua sede de viver, a sua coragem, principalmente, a sua curiosidade. Eu espero que a gente possa viver eternamente o nosso Carnaval", afirmou Barbosa durante os votos.



Amiga e colega de trabalho, a ginasta Flávia Saraiva publicou fotos da celebração nas redes sociais e desejou felicidades aos noivos. Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica brasileira, fez o mesmo. "Obrigada por me permitir viver esse momento com vocês", escreveu no Instagram.

