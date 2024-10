'Jamais trocaria minha paz por nenhum dinheiro desse mundo', diz Gusttavo Lima sobre caso das bets

O cantor Gusttavo Lima fez uma live em seu perfil no Instagram, na tarde desta segunda-feira (30), para se manifestar pela primeira vez sobre as suspeitas de envolvimento em uma suposta organização criminosa que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao lado do advogado Cláudio Bessa, que faz sua defesa no caso, o sertanejo negou todos os pontos citados pela Polícia Civil de Pernambuco no inquérito da Operação Integration, que o indiciou por suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Publicidade



No âmbito da investigação, a Justiça de Pernambuco chegou a decretar a prisão preventiva de Gusttavo Lima, mas a ordem foi revogada e o cantor viajou para os Estados Unidos, de onde fez a live.



"Fui surpreendido com tantas mentiras, suposições, fake news. Gente, não é possível que eu tenha feito algo de errado. Jamais trocaria minha paz por nenhum dinheiro desse mundo", disse o cantor durante a transmissão.

Publicidade



O sertanejo e o advogado começaram falando sobre a acusação de negociação irregular de duas aeronaves que foram do cantor para empresários ligados aos jogos ilegais. Com o contrato da venda em mãos, Bessa disse estar tudo autenticado e assinado.



"Não sei quantos aviões já tive na minha vida. Mas, gente, comprar um avião não é como comprar um carro", disse Gusttavo Lima, que afirmou ainda ter apresentado à Justiça diversos documentos com datas e assinaturas, que compravam sua versão sobre o caso. "Estou à disposição da Justiça 24h por dia", disse.

Publicidade



Ainda na live, o artista negou ser 'sócio oculto' da casa de apostas digital VaideBet, do empresário José André da Rocha Neto, que viajou para a Grécia com o sertanejo. A empresa também é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.



De acordo com Gusttavo Lima, o contrato estabelecido com a empresa diz que ele seria dono de "25% em uma possível venda" da empresa.

Publicidade



"Sou garoto-propaganda. Os 25% são de uma possível venda da marca. Não sou dono. É um contrato de publicidade onde numa possível venda eu teria essa porcentagem", afirmou o cantor, que completou " "Sou funcionário. Todas as notas fiscais mostram que não sou dono."



Na ordem de prisão contra o cantor, a juíza Andréa Calado da Cruz citou a viagem para Grécia que o artista fez com Rocha Neto, e sua mulher e sócia Aislla Rocha.

Publicidade



Na ocasião, o casal era considerado foragido, o que levou a juíza a dizer que Gusttavo Lima estava sendo conivente com os investigados da operação.



A prisão do cantor e dos sócios da VaideBet foi revogada no dia seguinte pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco).

Publicidade



Durante a transmissão no seu Instagram, Gusttavo Lima afirmou que a relação com o casal é profissional. "Meu relacionamento com os sócios da VaideBet é de muito profissionalismo. Meu contato com eles é 100% profissional".



Disse ainda que viajou no dia 1º de setembro e que, "não fazia ideia", de que a operação aconteceria três dias depois.



O advogado Cláudio Bessa também afirmou que no vôo de volta ao Brasil os passageiros que voltavam com Gusttavo foram produtores, assessores e amigos, reforçando que os sócios da VaideBet não estavam com o cantor.



Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco no dia 15 de setembro. No dia 20, após a conclusão do inquérito, o Ministério Público Estadual devolveu o inquérito à corporação alegando que seriam necessárias algumas diligências complementares para embasar a acusação formal.



Depois, caberá ao MP-PE decidir se apresenta denúncia contra Gusttavo Lima e outros investigados.



"Estou muito tranquilo desde que começou essa loucura. Eu até disse para o meu pai que estou mais tranquilo que pai de mulher feia", disse o cantor durante a live nesta segunda.



O advogado Cláudio Bessa anunciou que lançará uma plataforma online onde serão publicados documentos que comprovam a versão de Gusttavo Lima diante das acusações.



O sertanejo voltou aos Estados Unidos após fazer uma apresentação no Pará na última sexta-feira (27) e cancelar um show que aconteceria em Pernambuco na próxima quarta-feira (2).



"Jamais vou fugir das minhas responsabilidades (...) Quando tudo começou, falei para a Andressa 'preciso proteger você e meus filhos', mas estou à disposição da Justiça". Por fim, ele apareceu com a esposa, Andressa Suíta, e agradeceu o apoio dos fãs.



Na última sexta (27), o sertanejo fez o primeiro show após a ordem de prisão. A apresentação aconteceu em Marabá, no Pará. No final do show, Gusttavo Lima se benzeu, ficou alguns minutos em silêncio, agradeceu ao público pela recepção e falou várias vezes a frase: "Faça o certo, porque o errado todo mundo faz".