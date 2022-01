Jason Momoa anuncia divórcio com Lisa Bonet, que falou em 'incertezas' há um mês

O ator Jason Momoa, 42, conhecido por interpretar o Aquaman, anunciou através de seu Instagram a separação de sua esposa, a também atriz Lisa Bonet, 54. Os dois estavam juntos desde 2005, se casaram em 2017 e são pais de Lola, 14, e Nakoa-Wolf, 13.

"Todos nós sentimos a pressão e as mudanças desses tempos de transformação. Uma revolução está se desenrolando e isso não é exceção em nossa família. Sentindo e crescendo com as mudanças sísmicas que ocorrem", começou o ator no texto. "Então, compartilhamos com vocês notícias da nossa família: estamos nos separando como casal."

"Compartilhamos isso não porque achamos interessante, mas para que, ao longo de nossas vidas, possamos fazê-lo com dignidade e honestidade. O amor entre nós continua, evoluindo da maneira que deseja ser conhecido e vivido", continuou, na publicação feita nesta quarta-feira (12).





"Nós nos libertamos para ser quem estamos aprendendo a nos tornar, com nossa devoção inabalável a esta vida sagrada e aos nossos filhos. Ensinando nossos filhos o que é possível, vivendo a oração e que o amor prevaleça", finalizou o ator na publicação.





Em dezembro Bonet, que estrelou o filme "Alta Fidelidade" (2000), deu uma entrevista à revista Interview e fez declarações sobre sua busca por "autenticidade" e as "incertezas" da vida. As falas estão sendo interpretadas agora como um anúncio do fim do casamento entre os artistas.

A atriz afirmou que o que a motiva é "descobrir como ser autêntica, descobrir como me renovar e seguir o chamado do universo por um rio de incertezas. Quando eliminamos todos os ruídos desnecessários é hora de criar raízes ainda mais profundas nos nossos próprios valores".





"Quanto mais meditamos, mas clara fica a nossa missão nesse período de tantas incertezas", completou ela falando sobre sua rotina de meditação. "Estamos sentindo os ares da mudança. Se você não sente está em negação e quanto mais resistir, mais vai sofrer. Está tudo em ruínas por aí. A revolução é interior, está na descoberta de como ser novo nesse novo mundo", completou.





Além de Lola e Nakoa, Bonet também é mãe da atriz Zöe Kravitz, fruto de seu casamento com o músico Lenny Kravitz, 57, entre os anos de 1987 e 1993.