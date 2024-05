Jeniffer Nascimento tem reação alérgica e vai ao hospital após comer lagosta

Na véspera de comemorar o primeiro Dia das Mães, Jeniffer Nascimento levou um susto e preciso ir ao hospital neste sábado (11). A atriz teve uma reação alérgica após comer uma lagosta em um restaurante e alertou seus seguidores sobre os cuidados com os sintomas de uma alergia.



Jennifer contou que sempre comeu frutos do mar, inclusive, durante a gestação. "Depois que tive a Lara [a menina nasceu em dezembro de 2023] ainda não tinha comido lagosta. Fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa", começou.

A atriz disse ainda que os sintomas avançaram rapidamente. "Começou com espirro, depois senti algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador."



Ela explicou que tomou medicamentos e agora vai fazer acompanhamento, além de procurar um alergista. "Se eu tivesse demorado mais um pouco para tomar remédio, provavelmente teria sido intubada. Muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia. E se começar a sentir qualquer sinal de alergia, corre para o hospital", aconselha.



Neste domingo (12), a atriz voltou a publicar na rede social para agradecer o apoio dos seguidores, avisando que estava melhor e deixando uma mensagem de Dia das Mães: "Feliz dia das mães para todas as mamães. Estou muito feliz que estou aqui com minha bebê", disse.