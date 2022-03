Jennifer Lopez e Jimmy Fallon vão lançar livro infantil juntos

A cantora Jennifer Lopez e o apresentador Jimmy Fallon resolveram se unir para escrever juntos um livro infantil bilíngue.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Previsto para ser lançado em outubro nos Estados Unidos, "Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure" terá ilustrações de Andrea Campos e vai ensinar, junto de um simpático galo chamado Pollo, espanhol para as crianças.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Eu estou tão ansiosa por lançar meu primeiro livro infantil e é ainda mais especial por ser uma colaboração com o Jimmy", disse Lopez, que já é autora do best-seller "True Love", para a People.





O apresentador diz que os dois sempre quiseram fazer algo juntos e que sempre admirou a maternidade da cantora. "Já que nós dois somos pais, pensamos que um livro infantil seria a melhor combinação", afirmou.





"É divertido e educativo e meus professores de espanhol do ensino médio vão ficar muito impressionados ao saber que estou ensinando crianças a falar espanhol com Jennifer Lopez."

Continua depois da publicidade





Fallon já é veterano no mercado de livros infantis, com quatro obras na conta. São eles: "Your Baby's First Words Will Be Dada", "Everything Is Mama", "This Is Baby" e "Five More Sleeps 'Til Christmas". Para março, na mesma editora que sua parceria com Lopez será publicada (Feiwel & Friends), ele lança o quinto livro "Nana Loves You More".