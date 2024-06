João Lucas, marido de Sasha, responde críticas sobre maquiagem

João Lucas e Sasha Meneghel são um dos casais que mais chamam a atenção na internet com seus looks estilosos. Alguns internautas, no entanto, criticam o cantor por seu visual. Ele, por sua vez, resolveu responder um comentário de forma descontraída.



"Daqui a pouco tá usando maquiagem", dizia o comentário de uma seguidora, em tom de deboche. O genro de Xuxa confirmou que se maquia e que não há problema nisso, além de ser apoiado pela esposa.



"Daqui a pouco não... Eu já uso [maquiagem] com frequência... Inclusive, a Sasha que faz em mim", escreveu ele.



João Figueiredo, como era conhecido antes de adotar "Lucas" como seu nome artístico, e Sasha casaram-se em 2021. A cerimônia aconteceu em Angra dos Reis.