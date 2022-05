Jojo Todynho mostra marido batendo moto e ri com a situação

Jojo Todynho compartilhou em seus storys do Instagram na quarta-feira (18) um vídeo em que seu marido, Lucas Souza, está pilotando uma motocicleta e acaba batendo em um dos carros estacionados na rua. A cantora deu risada da situação e ainda declarou: “Vai ter que me dar outra”.

Na ocasião, o militar estava aprendo a conduzir o veículo, e por não ter tanta experiência, acabou se desequilibrando. Apesar do susto, ele está bem e sofreu apenas ferimentos leves.

O vídeo levou a web e a própria Jojo às gargalhadas com a situação. Mais tarde, a funkeira acabou o dia indo com o marido até o hospital para checar uma possível fratura no dedo.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.