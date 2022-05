Melody ganha Lamborghini rosa em sua festa de debutante

A cantora Melody comemorou seu aniversário atrasado na quarta-feira (18) em grande estilo. Ela impressionou todos os convidados ao ser presenteada com uma Lamborghini rosa. O carro esportivo, avaliado em R$ 1,3 milhão, foi exibido no meio do salão de festas.

Melody faz aniversário em fevereiro, mas a festa precisou ser cancelada devido à pandemia.

