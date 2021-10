Jojo Todynho se emociona ao encontrar Naomi Campbell em Paris

Jojo Todynho, 24, se emocionou ao encontrar Naomi Campbell, 51, durante a Semana de Moda de Paris, na capital francesa. Ela publicou o momento em suas redes sociais na manhã desta sexta (1º).

"Definição de zerar a vida! Vocês querem saber agora? Naomi Campbell, gente. Oh my God, eu não estou acreditando. Estou muito internacional. Não estou acreditando!", afirmou ela em vídeos publicados no Stories do Instagram.

"E eu, falando com ela: 'tudo bem?' e ela: 'tudo bem'. Zerei mais ainda a vida", acrescentou a funkeira. Ela também postou um print para comprovar que a modelo a está seguindo na rede social.





"Eu não estou acreditando, a Naomi me segue [...] Cada hora um infarto diferente", disse.