Jout Jout reaparece após dois anos fora da internet

Jout Jout voltou? Após dois anos totalmente afastada das redes sociais, a jornalista e Youtuber publicou um vídeo em que aparece tirando suas roupas -e as roupas de um bebê- do varal. Em meio à natureza, ela anunciou que traz novidades.





"Oi, família Jout Jout! Trago novidades!", escreveu ela, anunciando um "encontro conversativo" chamado "Ali Fora", que acontecerá no Teatro Municipal de Ouro Preto, MG, em 21 de dezembro. Na descrição do evento, disponível na plataforma Sympla, ela dá mais informações sobre seu "comeback" e diz que, em breve, fará o mesmo encontro em todo o Brasil.





Ela parou de fazer seus adorados vídeos no canal Jout Jout Prazer em 2022. Ela diz que houve vários motivos, mas cita um em específico: "Mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais. De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo". "Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações", disse ela.





Mas, para a felicidade de seus fãs, a jornalista recuperou a vontade de compartilhar seus pensamentos: "Agora percebo que tenho coisas para falar de novo. Me repreenchi. E por isso o encontro. Pr'a gente conversar. Animada!".





Ela deu mais detalhes sobre o encontro: "Será num sábado, dia 21 de dezembro de 2024, começará pontualmente às 16h, matinê, pois agora eu tenho um filho, e vai até as 18h". Esta informação já não era surpresa, já que, em julho de 2023, a mãe da jornalista fez um post sobre o nascimento de seu primeiro neto.





Celulares serão proibidos no encontro com Jout Jout: "A proposta é um encontro totalmente offline, uma oportunidade reluzente para ficarmos 2 horas em estado de presença, veja que precioso. Um encontro entre 281 humanos que vai começar, acontecer e terminar bem ali, naquele teatro, sem chegar na internet em forma de stories, reels, ou postagem audiovisual de qualquer tipo, como uma performance coletiva pós-moderna neo-impressionista".





Ela ainda pede que cada um leve uma caneta e estimula que o público faça o uso de caronas. "Uma forma de já ir criando uma intimidade".





Por último, para a felicidade de seus fãs ao redor do país, ela disse que a ideia é, em breve, estender a tour pelo Brasil: "E possível que uma hora eu chegue perto de onde você tá. Tá bem? Então tá bem!".





