Juliana Paes anuncia fim de contrato fixo com a Globo após 21 anos

A atriz Juliana Paes, 42, anunciou nesta quarta-feira (9), através de suas redes sociais, o fim de seu contrato fixo com a Globo, após 21 anos. A parceria, porém, continuará, disse ela, que estará inclusive no remake de "Pantanal", com estreia prevista para o final deste mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a atriz, seu contrato agora passa a ser por obra e, assim, ela fica livre para tocar outros projetos também com concorrentes da emissora, seja na TV aberta ou no streaming. Essa mudança tem sido feita com vários profissionais da Globo nos últimos anos.

Continua depois da publicidade





Paes disse em comunicado no Instagram que sua "decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção". Ela ressaltou ainda a relação positiva que mantém com a Globo, que ela chamou de "casa maternal".





"Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em 'Pantanal' até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês; e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos."





"Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali eu me sinto feliz", continuou ela. "Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo."

Continua depois da publicidade





Vários nomes têm encerrado contrato fixo com a emissora após longas jornadas, casos de Antonio Fagundes, Vera Fischer e Renato Aragão. Os mais recentes foram Lázaro Ramos, Camila Queiroz e Bruno Gissoni.