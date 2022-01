Juliette dá carro que ganhou no BBB 21 de presente para o irmão

Vencedora do BBB 21, Juliette Freire, 32, presenteou o irmão com o carro que ganhou no reality. A advogada e cantora publicou nos stories do Instagram vídeos mostrando a reação de Washington Feitoza ao receber o veículo.

Ela entrega uma caixa para o irmão. Ao abrir, ele vê uma chave e pergunta: "É meu carro?". Juliette responde que sim. Na sequência, ele abraça a irmã e chora de emoção. "Como estou fina", diz. Os dois então aparecem juntos no carro. "Nem nos nossos melhores sonhos", escreveu a ex-BBB na legenda.

O carro, um Fiat Pulse, foi parte do prêmio de Juliette por vencer a 21ª edição do Big Broter Brasil (Globo). Ela também levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao todo, quatro brothers ganharam carros no decorrer do programa. Além de Juliette, também ganharam um veículo Gil Nogueira, a cantora Pocah e Projota.



No final de 2021, Juliette compartilhou com seus seguidores uma retrospectiva de seu ano e afirmou ter sido muito positivo. "Esse ano eu fui muito premiada. Pude ter minha família ao meu lado com saúde, ver 'mainha' ser operada e poder respirar aliviada, descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumiu do nada".



"Final de 2021: fé, gratidão, lição e mais uma chance; a de ser feliz. Não é essa felicidade de feed, mas a felicidade de cada momento vivido, afinal a vida é isso, a chance que recebemos todos os dias", continuou.

"Que 2022 venha cheio de felicidade e que a gente saiba cultivar o bem, a paz e o amor a cada oportunidade".