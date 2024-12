Justiça decreta prisão preventiva de dois acusados pela morte de Liam Payne

Todos os cinco acusados pela morte de Liam Payne foram formalmente processados pela Justiça argentina neste domingo, segundo o site Infobae. A juíza do caso decretou ainda a prisão preventiva do garçom Braian Paiz e de Ezequiel Pereyra, funcionário do hotel onde o cantor estava hospedado.





Payne morreu em outubro, após cair do terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires. A autópsia revelou que ele estava sob efeito de drogas e álcool no momento da queda. Desde então, foi iniciada uma investigação do caso.





Paiz e Pereyra são acusados de ter fornecido drogas a Payne. O empresário Roger Nores, acusado de abandono de pessoa seguido de morte e de facilitação de entorpecentes, foi processado por homicídio culposo.





Os outros dois investigados são Gilda Martín e Esteban Grassi, gerente do hotel presente no momento da morte do cantor e o responsável pelo estabelecimento, respectivamente.