Justin Baldoni é dispensado por agência após Blake Lively acusá-lo de assédio em filme

A agência WME dispensou o ator e diretor Justin Baldoni depois que a atriz Blake Lively afirmou que foi assediada pelo artista durante a gravação do filme "É Assim que Acaba", no qual eles contracenaram.



De acordo com fontes ouvidas pela Variety, Baldoni foi informado neste sábado (21) sobre a decisão, que foi tomada levando em conta a seriedade das acusações. A agência, que também representa Lively, não quis comentar o caso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



A atriz está processando Baldoni alegando que o colega de cena teria praticado assédio sexual e ainda feito um esforço para destruir sua reputação.



Segundo a ação, os desentendimentos teriam começado ainda durante as filmagens. Por esse motivo, uma reunião foi feita para discutir o ambiente hostil que a atriz afirmava presenciar no set. Marido de Blake, o ator Ryan Reynolds, 48, participou do encontro.

Publicidade



Entre as alegações de Blake estão as acusações de que Baldoni mostrava imagens de mulheres nuas para todo o elenco feminino do longa e com frequência relembrava seu vício em pornografia para todos ao redor. Segundo ela, o diretor também tinha o hábito de falar sobre seus interesses sexuais, sobre genitálias e sobre o peso de Blake.



Procurado pela Variety, Bryan Freedman, o advogado de Baldoni, chamou as acusações de "falsas, ultrajantes e intencionalmente obscenas".