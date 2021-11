Kanye West alega que Kim Kardashian ainda é sua esposa

O cantor Kanye West, 44, que agora pode utilizar legalmente o nome Ye, afirmou que Kim Kardashian, 41, ainda é sua esposa, mesmo que os dois estejam separados desde o início de 2021 e enfrentando um processo de divórcio.

"Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma", disse em entrevista ao podcast The Gold Digger, repercutido pelo jornal britânico Daily Mail. A fala surge no momento em que crescem os boatos de que Kim estaria se envolvendo com o comediante Pete Davidson, 27.

A socialite e o humorista foram vistos de mãos dadas em um parque de diversões na Califórnia. Eles estavam junto de Kourtney Kardashian e seu noivo, o cantor Travis Barker. Segundo o site TMZ, os dois tiveram seu segundo encontro seguido na noite da última quarta-feira (3).





Os dois ainda não se pronunciaram sobre o suposto romance. Davidson, que trabalha no programa Saturday Night Live, já namorou antes outras artistas como Ariana Grande, Kate Beckinsale e Phoebe Dynevor.

Kim e Kanye se casaram em 2014 e juntos têm quatro filhos. Apesar de terem iniciado o processo de divórcio em fevereiro deste ano, os dois continuam próximos, visto que a socialite esteve em eventos do lançamento do álbum "Donda", trabalho mais recente de West.