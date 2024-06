Kate Middleton diz querer priorizar filhos nas férias

Kate Middleton, 42, vai colocar como prioridade os filhos nas férias escolares. A princesa de Gales quer passar o verão sozinha com eles.



A princesa tem planos para tornar o verão memorável com os filhos. De acordo com a Closer Weekly, Kate quer tem um tempo sozinha com George, 10, Charlotte, 9, e Louis, 6.

O verão é quando Kate só quer que as crianças sejam crianças e fique um pouco mais livre. E este verão, mais do que nunca, será totalmente voltado para as crianças, disse uma fonte da família real.



Nos verões, Kate e o príncipe William costumam levar a família para Anmer Hall. É uma casa de campo a cerca de três horas de Londres, que fica no Palácio de Sandringham.

"Todos os verões Kate tenta garantir que as crianças fiquem ao ar livre tanto quanto possível", afirmou a fonte. Ela pensa em fazer atividades, por exemplo, caminhadas, passeios a cavalo e até fazer cupcakes.



O local é justamente onde Kate tem passado os últimos meses. Por lá, ela aproveita a vida no campo enquanto realiza o seu tratamento contra o câncer.

