Kim Kardashian organiza jantar para apresentar namorado a Caitlyn Jenner

A empresária e socialite Kim Kardashian, 41, vai organizar um jantar para que Caitlyn Jenner, que foi casada com a sua mãe Kris Jenner (1991 a 2015), conheça seu namorado, o humorista Pete Davidson, 28, do Saturday Night Live. Ela disse que foi a ex-enteada que sugeriu o encontro.

"[Kim] parece muito feliz. Eu falei um pouco sobre isso, sabe, com minha família, eu tenho que ficar muito quieta", disse a ex-atleta olímpica em entrevista ao programa de rádio do Reino Unido, Capital Breakfast with Roman Kemp na quarta-feira (9).

Caitlyn recordou que estava conversando com Kim outro dia e falou que ainda não conhecia Davidson. Disse também que a ex-enteada falou que ela vai amar o comediante e que eles precisam jantar juntos. "De qualquer forma, isso vai acontecer muito em breve. Honestamente, eu gosto de ver Kim feliz", disse Caitlyn.





A entrevista com Caitlyn acontece alguns dias depois que Davidson, 28, ter se referido a Kim, como sua "namorada" pela primeira vez durante uma entrevista. Os rumores do romance começaram no ano passado, depois da socialite participar do SNL e trocar um beijo com o comediante. Algumas semanas depois, os dois foram vistos de mãos dadas, e o relacionamento progrediu rapidamente.





O casal já viajou para as Bahamas, fez uma festa do pijama com Kris Jenner e, mais recentemente, foi aprovado por Khloé Kardashian, irmã de Kim.

O romance deles ocorre em meio aos seguidos desentendimentos de Kim com o ex-marido, o rapper Kanye West. Ela pediu o divórcio ao rapper em fevereiro de 2021, mas ele não aceitou bem o término do relacionamento. West já disse publicamente várias vezes que ainda ama a ex-mulher e já tentou de várias formar reatar o casamento.