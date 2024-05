Kourtney Kardashian revela que passou por cinco tentativas frustradas de fertilização in vitro

Kourtney Kardashian, 45, respondeu às dúvidas de seguidoras em suas redes sociais sobre sua experiência com fertilização in vitro.



Mãe do pequeno Rocky Thirteen, de seis meses, com o atual marido, Travis Barker, Kourtney revelou que a jornada para engravidar não foi nada fácil.

"Parei após um ano de tentativas. Foram três coletas de óvulos e cinco ciclos de FIV [fertilização in vitro] frustrados", disse Kourtney em resposta a uma seguidora que perguntava como encontrar forças para seguir adiante com as tentativas.



"Meu corpo relaxou e acreditou nos planos de Deus para minha vida. Rezei muito pedindo pelo que quer que fosse o melhor para nós e otimizei minha saúde ao máximo. Eu sei o quanto dói sentir que não está tentando, mas acreditar nos planos de Deus é poderoso", escreveu a primogênita das Kardashians.

Além do caçula, nascido em novembro, Kourtney é mãe de Mason, 14, Penelope, 11 e Reign, 9, com o ex-marido Scott Disick. Já o baterista do Blink-182 é pai de Landon, 20 e Alabama, 18.



A modelo relatou que a gravidez veio naturalmente quando o casal já havia parado de tentar e foi "como um milagre".



"Paramos de fazer os ciclos de FIV dois meses antes do casamento. Levou um ano para todos os hormônios e remédios saírem do meu corpo. Não estávamos mais tentando, eu nem estava mais checando minha ovulação. Decidimos colocar nas mãos de Deus e aceitamos que talvez não fosse acontecer. E de repente... Os planos de Deus", narrou Kourtney.



Durante a gestação, Kourtney ainda enfrentou obstáculos. A gravidez foi de risco e o bebê precisou passar por uma cirurgia dentro do útero.