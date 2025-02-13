Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
No Rio de Janeiro

Lady Gaga fará show em Copacabana em maio, confirma Eduardo Paes

Folhapress
13 fev 2025 às 16:18

Compartilhar notícia

Reprodução/Redes sociais
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta terça-feira (3) a apresentação da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana. O show está marcado para o dia 3 de maio.


"Dia 3 de maio Lady Gaga no Rio de Janeiro. Podem comprar passagem e se hospedar", disse Paes ao podcast PodK Liberados.


Antes mesmo do anúncio oficial do prefeito, acontecia uma corrida por acomodações na capital fluminense. De acordo com dados do Airbnb, a procura por hospedagens no Rio aumentou 150 vezes em comparação ao mesmo período do ano passado, para os dias entre 30 de abril e 6 de maio.


Hotéis da cidade relatam aumento nas buscas por hospedagens para o período. Plataformas como Booking.com e Decolar também indicam procura maior por viagens.


A expectativa é que a apresentação da artista atraia uma multidão à praia de Copacabana, repetindo o sucesso do show de Madonna, que ocorreu no mesmo local em 4 de maio de 2024.

Leia também:

Imagem
Papa Francisco afirma que deportações de Trump ferem dignidade de migrantes e vão acabar mal
Papa Francisco afirma que deportações de Trump ferem dignidade de migrantes e vão acabar mal
Lady Gaga Show Copacabana Rio de Janeiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas