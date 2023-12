Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela, 22, anunciou nas suas redes sociais nesta segunda-feira (18) que se casou com o ator André Luiz Frambach, 26, após um ano e meio de relacionamento.





Larissa e André estavam noivos desde o fim de 2022. A atriz apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco.

Em fotos, o casal aparece juntinho durante o matrimônio, enquanto lágrimas rolam. Famosos como Ana Hickmann deram parabéns aos noivos.





"Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", disseram eles na legenda da postagem.





Larissa e André assumiram o namoro em julho de 2022. Pouco tempo depois, no final do ano passado, o casal confirmou o noivado com fotos juntos em um iate em Fernando de Noronha.