Larissa Manoela e André Frambach são vistos em clima de romance

Os artistas André Luiz Frambach, 24, e Larissa Manoela, 20, foram fotografados juntos pela primeira vez na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3). Eles contracenaram recentemente no filme "Modo Avião" (Netflix), e foram vistos trocando beijos e carinhos.

Nas fotos, os artistas aparecem com um grupo de amigos e também a cachorra de estimação do ator, uma Golden Retriever chamada Nala. Em conversa com o site Quem, o ator revelou que ele e Larissa estão envolvidos e "nos conhecendo, nos permitindo".

Nas redes sociais fãs e internautas comentaram e torceram pelo suposto romance. "Mano a Larissa Manoela ta ficando com o gostoso do André Luiz", escreveu um. "André Frambach é de longe o melhor namorido da Larissa Manoela", pontuou uma segunda. "Larissa Manoela e o André estão juntos, acho eles lindos desde o filme", escreveu outra.

Mano a Larissa Manoela ta ficando com o gostoso do André Luiz pic.twitter.com/JSbmTSsGqZ
September 3, 2021

andré frambach é de longe o melhor namorido da larissa manoela — thai nery (@ThainNery2) September 3, 2021

"De todos os namorados da Larissa Manoela o André é mais gato disparado", comparou uma quarta internauta. "Ainda nem superei o término do André com a Rayssa [Bratillieri] e ele me aparece na praia com a Larissa Manoela", refletiu outra.

Ainda nem superei o término do andré com a rayssa e ele me aparece na praia com a larissa manoela af
September 3, 2021