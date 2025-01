Leonardo DiCaprio perde mansão de R$ 400 milhões e coleção de carros de luxo em incêndio de LA

Leonardo DiCaprio teve uma perda milionária no incêndio de grandes proporções que atingiu Los Angeles no início do mês.





O canal Ibrat News listou os bens perdidos pelo artista, que incluem uma mansão de US$ 70 milhões (cerca de R$ 420 milhões) e uma coleção de obras de arte.





Além do valor da casa, Leo havia investido mais US$ 8 milhões (R$ 48 milhões) em reformas e móveis, como marcenaria italiana, piso de mármore, uma piscina enorme e um cinema particular.





O ator ainda precisou abandonar sua coleção de carros de luxo, que incluía uma Ferrari de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões), um Bentley de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) e uma Pagani Huayra de US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões).





Segundo a publicação, Leo não conseguiu salvar a coleção de carros devido ao trânsito intenso que se formou com a evacuação de moradores durante o incêndio. O astro teria deixado Los Angeles às pressas em um jato particular.





Leo ainda tinha uma vasta coleção de obras de arte, com um quadro original de Jackson Pollock avaliado em US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões).





A lista de perdas milionárias do ator incluem ainda um relógio de US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões), o mais caro de sua coleção.





O prejuízo total do artista foi estimado pelo site em mais de US$ 120 milhões (cerca de R$ 720 milhões).