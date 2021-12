Letícia Almeida nega relação com Jonathan Couto; Sarah Poncio diz ter provas

Mais um capítulo dá o que falar envolvendo a família Poncio. Agora, Letícia Almeida foi às redes para negar que tenha iniciado uma relação com Jonathan Couto, com quem tem a filha, Madalena.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Porém, a ex-cunhada dela, Sarah Poncio, que também é ex-mulher de Couto, diz ter provas de que ambos estão juntos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em 2017, a atriz Letícia Almeida descobriu a gravidez enquanto reatava o namoro com o cantor Saulo Poncio. Até 1º de junho daquele ano, quando Saulo fez o teste de DNA, acreditava-se que o filho era dele.





Quando descobriu que não tinha o DNA compatível, Saulo contou a notícia em seu Instagram. A reviravolta fez com que as suspeitas caíssem em cima do cantor Jonathan Couto, então casado com Sarah Poncio, que é a irmã de Saulo Poncio.





Na madrugada desta terça-feira (7), Letícia foi ao Instagram e negou tudo. De acordo com ela, a relação entre ambos é apenas protocolar por causa da menina de três anos.

Continua depois da publicidade





"Há anos estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nunca soube me posicionar e permiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas", começou Letícia.





"O Jonathan é o pai da minha filha. Eu não tenho rigorosamente nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada", disse a atriz.





Porém, em resposta a uma postagem em uma página dedicada a famosos no Instagram, Sarah desmentiu Letícia. "E a história da carona se repete. Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento", disse.





Em 2019, Letícia fez graves acusações contra Couto no programa de Luciana Gimenez. "Eu morava com eles e o Saulo viajou uma noite para fazer show. O Jonathan me ofereceu bebida, eu não tenho costume de beber. Bebi vinho, fiquei muito embriagada e ele abusou sexualmente de mim", disse ela. O cantor não falou sobre a acusação.





"Ele me procurou dois dias depois para me oferecer uma pílula do dia seguinte e eu fiquei muito mal porque eu não sabia do que tinha acontecido", disse. "Não consegui contar isso para ninguém, porque o Saulo era a pessoa que eu amava."





Antes disso, Letícia já tinha dito que ele não pagava a pensão de Madalena. Jonathan afirmou também através de seu Instagram que pagava a pensão em dia. "Pensão da cadeia. A minha está em dia", respondeu a um de seus seguidores na ocasião.