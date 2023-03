Lexa diz que sofreu amnésia no dia da expulsão de MC Guimê de reality

A cantora Lexa sofreu uma crise de amnésia dissociativa no dia em que MC Guimê foi expulso do BBB 23. Em nota oficial escrita pela própria artista, enviada à reportagem, Lexa fala sobre como se sentiu na eliminação e pede desculpas pela exposição nas redes sociais. Além disso, a assessoria da artista confirmou que os dois estão separados oficialmente após o ocorrido no reality show.





"No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade pra mim. Sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes e tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, naquele dia, minha mente entrou em blackout e tive uma crise de amnésia dissociativa (de acordo com o meus médicos) e só consegui lembrar algumas coisas agora", diz um trecho da nota.

Lexa conta que recebeu muitas mensagens desde a última quinta-feira (16). "Algumas muito boas e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando, também. O fato é que eu quero pedir desculpas pela exposição", reforçou.





Segundo ela, Guimê "já está pagando pelo que ele fez" e que "esse problema é ele que tem que enfrentar". "No mais, aqui da minha parte, só trabalho. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho. Pretendo expor o mínimo possível a minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, eu tentando me animar, peço que não me xinguem", finaliza o texto.





Na quinta-feira, MC Guimê foi expulso do BBB 23 após ser acusado de importunação sexual dentro da casa contra Dania Mendez. Ele prestou depoimento à Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20).