Liam Payne, ex-integrante do One Direction, é encontrado morto em Buenos Aires

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina. As informações são do La Nacion.





Ele caiu do terceiro anda do hotel Casa Sur, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao La Nacion.

A polícia recebeu relatos de um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. Suspeita-se tratar de Liam Payne.





O cantor e compositor britânico cujo nome original é Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido. Sua ascensão na indústria musical aconteceu em 2010, após sua passagem pelo show de talentos The X Factor, uma das juradas do programa, Nicole Scherzinger, sugeriu que ele formasse uma banda. Daí surgiu o famoso grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Em 2011 lançaram seu álbum de estúdio Up All Night, o primeiro a estrear em primeiro lugar na Billboard no Reino Unido.

