Lilly Allen fala sobre o sucesso de perfil no OnlyFans com fotos de seus pés

Que Lily Allen, 39, tem uma conta no OnlyFans onde vende fotos de seus pés não é novidade para seus fãs. Ela falou longamente sobre isso em seu podcast, há alguns meses. O que há de novo é o gosto que ela tomou pelo negócio, que lhe rende um bom faturamento mensal.





Na sexta-feira (25), a cantora foi às redes sociais contar como sua renda na plataforma se compara ao que ela está ganhando com as reproduções de sua música. A revelação veio depois que Allen respondeu a outro usuário no X que escreveu que ela foi "reduzida" a usar a plataforma para ganhar dinheiro.





"Imagine ser uma artista e ter quase 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas ganhar mais dinheiro tendo 1000 pessoas se inscrevendo para ver fotos dos seus pés. Não odeie o jogador, odeie o jogo", respondeu Allen.





Embora ela não dado informações sobre seu faturamento, não é difícil fazer um cálculo rápido para ter uma noção quantitativa: Se ela cobrar US$ 10 mensais por assinatura e mil pessoas pagam pelo conteúdo, isso significaria que ela está ganhando US$ 120 mil (cerca de R$ 660 mil) por ano. Não chega a ser uma fortuna. Mas ruim também não é.





Mesmo com a insistência de fãs mais saidinhos, ela garante que sua exposição para os assinantes fica restrita àquela parte de sua anatomia.





"Termina no mesmo lugar que começa: são apenas pés", disse Allen, quando anunciou sua conta. "Tenho diretrizes muito rígidas. E acredite em mim, esses caras estão todos na minha caixa de mensagens me dizendo que querem conteúdo personalizado e me pedindo todo tipo de coisa maluca e eu tenho muito prazer em dizer: apenas pés, apenas pés."





Segundo Allen, seu marido (o astro de "Stranger Things" David Harbour), lhe dá o maior apoio. "Ele acha ótimo", contou. "No começo, ele não ficou excitado, mas ele estava tipo, 'Isso é um fetiche para você?'. Eu dizia que não, de jeito nenhum. Mas talvez haja algo no elemento de poder nisso que é um pouco fetichista para mim", explicou.