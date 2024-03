Lizzo desabafa e diz que cansou do ódio que recebe na internet: 'Eu desisto'

Lizzo está cansada de todo o ódio que recebe na internet . É o que a cantora afirmou em um post em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, que terminou com um "eu desisto" –sem deixar claro se é das redes sociais ou da indústria musical.



"Estou ficando cansada de aguentar ser humilhada por todos na minha vida e na internet", escreveu a cantora vencedora de um Emmy e quatro Grammys. "Tudo o que eu quero é fazer música, alegrar as pessoas e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele."

"Estou constantemente enfrentando mentiras contadas sobre mim por fama e visualizações... sendo alvo da piada toda vez por causa de como eu pareço", continuou a artista de 35 anos. "Meu caráter sendo desmontado por pessoas que não me conhecem e desrespeitando meu nome", continuou. O texto vai no sentido contrário de uma publicação feita pela cantora em 17 de março em que dizia estar compondo novas músicas.



A postagem foi feita horas depois de surgirem críticas sobre a apresentação de Lizzo em um evento beneficente repleto de estrelas para o Presidente Joe Biden, que contou com Barack Obama e Bill Clinton.

As críticas surgiram diante de polêmicas que a cantora está envolvida. Lizzo é acusada por ex-bailarinos de assédio sexual e por fazer do trabalho um ambiente hostil. Em agosto do ano passado, alguns dançarinos entraram com um processo contra a artista, que nega qualquer alegação de má conduta.



A popularidade de Lizzo surgiu no final dos anos 2010, com músicas como "Good as Hell" e "Truth Hurts". O seu corpo e a forma de se vestir, com roupas que exaltavam todas suas curvas, inspirou muitas mulheres e se tornou voz ativa do body positive –movimento que estimula a autoestima de quem é considerado fora do padrão. Com isso, a cantora também se tornou alvo de piadas e comentários sobre seu peso.



Essa não é a primeira vez que ela diz que irá desistir. Em maio do ano passado, Lizzo trancou sua conta no Twitter e ameaçou deixar a indústria da música em meio a uma onda de comentários sobre seu corpo que especulavam sobre sua dieta e se ela evitava perder peso porque não seria vantajoso para sua marca.